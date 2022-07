Pubblicità

GoalItalia : 'Lo Scudetto ha aumentato la nostra consapevolezza' ?? 'Spero ancora di lavorare con Ibra' ?? 'Bennacer può diventa… - sportface2016 : +++#Milan, festa scudetto: 5 mila euro di multa a #Krunic, 4 mila euro a #Hernandez, #Maignan e #Tonali. #Milan san… - CB_Ignoranza : Ricordate il bambino a cui Totti regalò la sua ultima fascia di capitano? Beh sono passati 5 anni da quel giorno,… - sportli26181512 : Scudetto, con Lukaku l'Inter parte davanti a tutti: Inzaghi non può più nascondersi: il ritorno del gigante belga r… - davidelgaudio : RT @AbateCapitano: Avendo già le maglie di Tonali e Ibra, sono indeciso con chi pedonalizzare quella di quest’anno. Attualmente in lizza ci… -

... ma l'Inter si è guadagnata la pole in vista del Gran Premio. Possibile che qualche altra ... Non solo in questi giorni si sta allenandogrande intensità, assieme ad Onana, in Sardegna, ma ......sua esperienza di allenatore e ha anche ricordato i match più importanti legati alla rivalità...pesanti Quella del 1984 in finale di Coppa delle Coppe contro il Real Madrid e la finale...Inzaghi non può più nascondersi: il ritorno del gigante belga rilancia i nerazzurri, ad oggi favoriti per la vittoria del campionato ...Resettare sì. Ma con cautela. Il battesimo dei raduni è toccato ai campioni d'Italia del Milan e il primo è stato un giorno all'insegna della chiarezza. È ...