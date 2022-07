Sciopero taxi, mezzi fermi per due giorni: disagi nelle grandi città e negli aeroporti (Di martedì 5 luglio 2022) Lo Sciopero nazionale dei tassisti è iniziato questa mattina e proseguirà per le prossime 48 ore, che protestano contro l'articolo 10 del ddl Concorrenza. In piazza della Repubblica, a Roma, è ... Leggi su globalist (Di martedì 5 luglio 2022) Lonazionale dei tassisti è iniziato questa mattina e proseguirà per le prossime 48 ore, che protestano contro l'articolo 10 del ddl Concorrenza. In piazza della Repubblica, a Roma, è ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : È cominciato alle 8 lo sciopero nazionale di 48 ore dei tassisti che protestano contro l'articolo 10 del Ddl Concor… - stanzaselvaggia : Quindi i tassisti hanno fatto sciopero il GIOVEDÌ con presidi vari, poi dal venerdì inizia il weekend di sole, cerc… - Piu_Europa : ?? Il Partito Unico delle Corporazioni?? Dopo Lega e #FDI, anche il #Pd presenta emendamento per sopprimere la liber… - myrtamerlino : 40 gradi in tutta Italia e i taxisti bloccano un Paese intero per due giorni. Davvero difficile capirne le ragioni,… - andliuz : RT @chiaberger: Appiedati per due giorni con 35 gradi, e vabbè. Io so soltanto che se il servizio taxi è migliorato negli ultimi anni lo do… -