Roma, Berardi supera Guedes (Di martedì 5 luglio 2022) Domenico Berardi supera Gonçalo Guedes per il possibile posto di dopo Zaniolo. La Roma ha parlato col Sassuolo anche dell'esterno... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) DomenicoGonçaloper il possibile posto di dopo Zaniolo. Laha parlato col Sassuolo anche dell'esterno...

Pubblicità

sportli26181512 : Roma, Berardi supera Guedes: Domenico Berardi supera Gonçalo Guedes per il possibile posto di dopo Zaniolo. La Roma… - PrimeranoAngelo : @HungryMarcio Il problema è che ci priveremo di uno che abbiamo per sperare in due che non verranno mai . Secondo t… - AleMagic1210 : E se la Roma al posto di Zaniolo prenderebbe Dybala e Guedes o Berardi? A me non dispiacerebbe affatto Zaniolo non… - asromaliveit1 : ?? SportMediaset rilancia l'ipotesi Domenico #Berardi come erede di #Zaniolo in casa #AsRoma. Doppio intreccio con i… - forzaroma : Roma, per il dopo #Zaniolo ora #Berardi è in vantaggio su #Guedes #CalciomercatoRoma -