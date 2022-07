Rc auto - Assicurare lauto in Italia costa più che in Europa (Di martedì 5 luglio 2022) Nonostante la riduzione del 4,6% del premio medio Rc auto, nel 2021, per la prima volta negli ultimi dieci anni, non è diminuito il gap tra l'Italia e i principali Paesi europei. Il differenziale di prezzo, infatti, è rimasto stabile a 47 euro, come nel 2020 (ma, va detto, ben 166 euro in meno rispetto ai 213 medi del periodo 2008-2012). In termini percentuali, però, grazie alla diminuzione degli importi, pari, in Italia, a 305 euro (320 nel 2020) e a 352 in Europa (367 l'anno scorso) nel Bel Paese assicurarsi è costato, l'anno scorso, il 15,4% in più rispetto al resto d'Europa (il 14,7% in più nel 2020). Nel 2022 costi in salita. E le prospettive per il 2022 non sono buone. Per l'anno in corso, infatti, anche a causa dell'inflazione, tutti gli indicatori dei risarcimenti, diffusi ... Leggi su quattroruote (Di martedì 5 luglio 2022) Nonostante la riduzione del 4,6% del premio medio Rc, nel 2021, per la prima volta negli ultimi dieci anni, non è diminuito il gap tra l'e i principali Paesi europei. Il differenziale di prezzo, infatti, è rimasto stabile a 47 euro, come nel 2020 (ma, va detto, ben 166 euro in meno rispetto ai 213 medi del periodo 2008-2012). In termini percentuali, però, grazie alla diminuzione degli importi, pari, in, a 305 euro (320 nel 2020) e a 352 in(367 l'anno scorso) nel Bel Paese assicurarsi èto, l'anno scorso, il 15,4% in più rispetto al resto d'(il 14,7% in più nel 2020). Nel 2022 costi in salita. E le prospettive per il 2022 non sono buone. Per l'anno in corso, infatti, anche a causa dell'inflazione, tutti gli indicatori dei risarcimenti, diffusi ...

