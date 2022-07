Questa bambina non è stata ferita «durante un bombardamento» (Di martedì 5 luglio 2022) Il 29 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un video lungo poco più di un minuto, che mostra una bambina bionda che canta mentre alcuni operatori sanitari applicano una fasciatura al suo piede sinistro. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «L’Ucraina in un video. Questa bimba, ferita al piede durante un bombardamento, non piange ma canta l’inno ucraino mentre viene medicata. Questo è lo spirito ucraino, che non morirà MAI». Si tratta di un filmato presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. I colleghi di Reuters hanno fatto risalire la pubblicazione del filmato originale al profilo Instagram (ora non più pubblico) di Romana Komarevich, che contattata dai giornalisti ha spiegato di essere la ... Leggi su facta.news (Di martedì 5 luglio 2022) Il 29 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un video lungo poco più di un minuto, che mostra unabionda che canta mentre alcuni operatori sanitari applicano una fasciatura al suo piede sinistro. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «L’Ucraina in un video.bimba,al piedeun, non piange ma canta l’inno ucraino mentre viene medicata. Questo è lo spirito ucraino, che non morirà MAI». Si tratta di un filmato presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. I colleghi di Reuters hanno fatto risalire la pubblicazione del filmato originale al profilo Instagram (ora non più pubblico) di Romana Komarevich, che contattata dai giornalisti ha spiegato di essere la ...

