Più potere a chi gestisce gruppi WhatsApp con un nuovo aggiornamento (Di martedì 5 luglio 2022) Novità importanti arriveranno per WhatsApp e che riguardano le chat di gruppo. Gli sviluppatori sono alla costante ricerca di qualcosa di nuovo per aiutare a migliorare l'esperienza utente. L'ultima funzione interessante riguarda gli amministratori delle chat di gruppo. Sono stati come sempre gli occhi attenti dei colleghi di WABetaInfo a scovare nell'ultima beta di WhatsApp per Android, la versione 2.22.11.4, la possibilità di eliminare qualsiasi messaggio inviato nelle chat di gruppo dove si è amministratori. Avranno più privilegi coloro che gestiscono gruppi WhatsApp con un nuovo aggiornamento in arrivo Non solo trucchi, dunque, come quello esaminato lo scorso weekend. Attualmente solo gli utenti che hanno generato tali messaggi possono eliminarli, ma dalle ...

