Pensioni 2022 | ultime | una sola soluzione per poter migliorare la Riforma Fornero

In tanti si stanno chiedendo cosa avverrà dal 1 gennaio 2023 in poi, visto che ancora non sembrano esserci proposte tenute in particolare considerazione dal Governo o incontri fissati con i sindacati. Dunque i lavoratori soprattutto quelli prossimi alla pensione restano in attesa di comprendere quale sarà la loro sorte prevideziale post quota 102, verranno, si chiedono, prorogate almeno Ape social e Opzione donna? Sarà accolta l'idea della quota 41 per tutti o della flessibilità in uscita dai 62 anni con leggere penalizzazioni o la flesssibilità sarà possibile, come ha fatto intendere la Professoressa Fornero in una recente intervista rilasciata a Money.it, solo con il ricalcolo del contributivo puro? La discussione si é sviluppata anche sul nostro sito, abbiamo estrapolato tra i tanti un commento interessante che ha chiamato in causa anche il nostro esperto ...

