Ostia, ragazzo nudo salvato in mare aperto, ma si scopre che è un evaso: arrestato (Di martedì 5 luglio 2022) Un 26enne romano nuotava a un miglio dal porto di Ostia Lido, ma doveva trovarsi ai domiciliari a Vetralla. 'Non so come sono arrivato a Ostia, la sera prima ero a casa mia e dopo cena mi ero ...

