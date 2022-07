Medico preso a calci e pugni nel parcheggio del Moscati

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 5 luglio 2022) Unin servizio nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedaledi Taranto è stato aggredito nel pomeriggio di oggi da due persone. Secondo quanto ricostruito finora la vittima stava raggiungendo la sua auto quando è stata colpita da schiaffi eche gli hanno provocato la frattura del setto nasale ferite lacerocontuse alla testa ed escoriazioni su braccia volto e gambe. A prestargli soccorso sono stati i colleghi mentre gli agenti di polizia sono sulle tracce dei presunti aggressori sono stati acquisiti i filmati dei circuiti di videosorveglianza. “Appena appresa la notizia ho subito raggiunto l’ospedale per capire come stesse il collega che è visibilmente provato e sotto shock” dichiara alla Dire Gregorio Colacicco direttore generale della Asl di Taranto spiegando che dopo il primo intervento in pronto soccorso il ...