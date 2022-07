Lazio, squadra in ritiro ad Auronzo: domani la prima seduta (Di martedì 5 luglio 2022) E’ iniziato il ritiro anche per la Lazio, all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo. La squadra di mister Sarri è arrivata sul luogo dopo essere atterrata a Venezia, per iniziare la preparazione da domani. Presente Matteo Cancellieri, mentre Marcos Antonio e Mario Gila raggiungeranno il gruppo nei prossimi giorni. Nel frattempo il tecnico attende i colpi di mercato: Romagnoli e Casale su tutti, per iniziare a sistemare il reparto difensivo. Lotito ha promesso di “muoversi in modo adeguato” per dare al tecnico una rosa competitiva per la prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) E’ iniziato ilanche per la, all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Ladi mister Sarri è arrivata sul luogo dopo essere atterrata a Venezia, per iniziare la preparazione da. Presente Matteo Cancellieri, mentre Marcos Antonio e Mario Gila raggiungeranno il gruppo nei prossimi giorni. Nel frattempo il tecnico attende i colpi di mercato: Romagnoli e Casale su tutti, per iniziare a sistemare il reparto difensivo. Lotito ha promesso di “muoversi in modo adeguato” per dare al tecnico una rosa competitiva per la prossima stagione. SportFace.

