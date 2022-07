Ius Scholae | Letta | ' è futuro di integrazione | importanti aperture in Fi'

(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "La questione dello Iusè l'attraverso la scuola, quanto di più forte possa esserci. La cosa importante è che ci sono stateda alcune esponenti del centrodestra, Forza Italia ha preso una posizione di apertura che io prendo positivamente. Con questa legge possiamo dare undi". Così Enricoa In Onda su La 7.

Pubblicità

SimoneAlliva : Cantalmessa (#Lega): 'A Roma una baby gang ha picchiato due ragazzi disabili. Tutto questo mentre la sinistra conti… - Pierferdinando : Vent’anni fa parlavo di #IusSoli e dal centrodestra non ci furono polemiche, oggi vedo una preoccupante involuzione… - Avvenire_Nei : #iusscholae una questione di giustizia. Cosa prevede, chi la ostacola - ossswin : RT @SimoneAlliva: Cantalmessa (#Lega): 'A Roma una baby gang ha picchiato due ragazzi disabili. Tutto questo mentre la sinistra continua a… - FGiallorossa : RT @SimoneAlliva: Cantalmessa (#Lega): 'A Roma una baby gang ha picchiato due ragazzi disabili. Tutto questo mentre la sinistra continua a… -

A tirare la corda ci si mette anche la Lega, che oltre ad alzare di nuovo il tiro contro i provvedimenti sulla cannabis e lopunta i piedi contro la riforma dei taxi contenuta nel disegno ...Perché l'obiettivo è quello di far intervenire Draghi per stoppare l'intenzione del Pd di andare avanti su cannabis e. 'Non faremo sconti', ha garantito ai suoi Salvini, parlando di '...Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "La questione dello Ius Scholae è l'integrazione attraverso la scuola, quanto di più forte possa esserci. La cosa importante è che ci sono state aperture da alcune esponenti ...Palazzo Chigi: 'Totale apertura al dialogo ma c'è poco tempo'. La Lega: Così due pesi e due misure'. M5s al vertice di maggioranza: 'Accordo sul 110% o niente fiducia' (ANSA) ...