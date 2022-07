Il bimbo di due anni e mezzo annegato a Santa Severa sotto gli occhi della babysitter

(Di martedì 5 luglio 2022) Un bambino di due, litoraleprovincia a nord di Roma, nello stabilimento Nuova Oasi. Ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto: si trovava sull’arenile ed è finito in acqua. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori e dei medici del 118, che hanno provato a rianimarlo, tutto si è rivelato inutile. I mediciCroce Rossa hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che l’ha portato all’ospedale Bambino Gesù. Lì è stato constatato il decesso, poco dopo le 14. I carabinieri di Civitavecchia indagano su quanto accaduto ed accerteranno eventuali responsabilità: sarà fondamentale stabilire se il piccolo sia stato lasciato da solo dai suoi accompagnatori. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il piccolo si ...

