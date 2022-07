Guida delle squadre di Euro 2022 Spagna (Di martedì 5 luglio 2022) La Spagna ha disputato un’eccellente campagna di qualificazione. La Roja ha prenotato il suo posto finendo in testa al Gruppo D, con sei punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca. Nessuno poteva avvicinarsi agli spagnoli. Hanno registrato sette vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, segnando 48 gol e subendo solo una volta. Una squadra dominata dai giocatori del Barcellona, ??era quella che l’allenatore, Jorge Vilda, ha cercato di rendere più diretto del solito. Lo stile ha dato i suoi frutti sotto forma di grandi vittorie come il 10-0 e il 13-0 rispettivamente di Moldova e Azerbaigian. Euro 2022 Spagna: cosa si aspetta la squadra “Siamo molto felici e molto orgogliosi del lavoro svolto dai giocatori“, afferma Vilda. “Ci siamo qualificati per la più grande competizione continentale, gli Euro. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 luglio 2022) Laha disputato un’eccellente campagna di qualificazione. La Roja ha prenotato il suo posto finendo in testa al Gruppo D, con sei punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca. Nessuno poteva avvicinarsi agli spagnoli. Hanno registrato sette vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, segnando 48 gol e subendo solo una volta. Una squadra dominata dai giocatori del Barcellona, ??era quella che l’allenatore, Jorge Vilda, ha cercato di rendere più diretto del solito. Lo stile ha dato i suoi frutti sotto forma di grandi vittorie come il 10-0 e il 13-0 rispettivamente di Moldova e Azerbaigian.: cosa si aspetta la squadra “Siamo molto felici e molto orgogliosi del lavoro svolto dai giocatori“, afferma Vilda. “Ci siamo qualificati per la più grande competizione continentale, gli. ...

