Da Di Maio “disastro umano” alla fiducia in Manfredi: 7 cose che ha detto Calenda al Circolo Canottieri (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Carlo Calenda al Circolo Canottieri per presentare il suo terzo libro “La libertà che non libera” ha detto 7 cose veloci e concrete ai giornalisti che lo attendevano. La prima: “A Napoli fa caldo, ma mai come a Roma”. La seconda: “Urka se c’è caos nella coalizione di Governo! Salvini e Conte vanno avanti a giorni alterni a dare penultimatum a Draghi” La terza: “Il Pnrr rischia di diventare l’ennesima occasione persa per il Mezzogiorno perché qui le amministrazioni locali non hanno le risorse per metterlo a terra partecipando proficuamente ai bandi. Noi abbiamo fatto una proposta concreta a tal proposito per affidare a società esterne questo lavoro o utilizzare 2 miliardi di euro per dotarle del personale giusto”. La quarta: “Manfredi? A 9 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Carloalper presentare il suo terzo libro “La libertà che non libera” haveloci e concrete ai giornalisti che lo attendevano. La prima: “A Napoli fa caldo, ma mai come a Roma”. La seconda: “Urka se c’è caos nella coalizione di Governo! Salvini e Conte vanno avanti a giorni alterni a dare penultimatum a Draghi” La terza: “Il Pnrr rischia di diventare l’ennesima occasione persa per il Mezzogiorno perché qui le amministrazioni locali non hanno le risorse per metterlo a terra partecipando proficuamente ai bandi. Noi abbiamo fatto una proposta concreta a tal proposito per affidare a società esterne questo lavoro o utilizzare 2 miliardi di euro per dotarle del personale giusto”. La quarta: “? A 9 ...

