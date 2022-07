Calciomercato – L’Inter chiede tempo a Dybala, si inserisce il Marsiglia (Di martedì 5 luglio 2022) L'Inter sembra aver allentato la presa su Paulo Dybala: c'è chi prova ad approfittarne, come il Marsiglia, ultima pretendente per l'argentino Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 luglio 2022) L'Inter sembra aver allentato la presa su Paulo: c'è chi prova ad approfittarne, come il, ultima pretendente per l'argentino

Pubblicità

Gazzetta_it : Vidal, accordo raggiunto col Flamengo. Il cileno saluta l’Inter - DiMarzio : #Inter, #Bellanova è arrivato al CONI, dove svolgerà le visite per l’idoneità ???? - Corriere : Marotta chiude la porta a Dybala: «Era un’occasione, ma l'Inter ora in attacco è a posto così» - gianniparisio : Non è che l’#Inter fa capire che i suoi giocatori sono in vendita bensì i giocatori dell’Inter sono forti, e giusta… - cmdotcom : #Dybala , che succede ora? #Inter , #Milan , l'intreccio con Ronaldo e il fattore tempo -