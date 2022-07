Bimba di due anni aggredita da un rottweiler | ricoverata in gravi condizioni

Pubblicità

debs_254 : @Rosgye Gli inquilini della casa davanti la mia sono siciliani (86-90). Lui è venuto su due anni prima di lei (e av… - Valenti63339244 : E che ci faceva una bimba di due anni vicino ad rottweiler? Dov'erano gli adulti? - ilgiornale : Azzannata dal rottweiler: grave una bimba di due anni - Batman91307601 : @la_kuzzo @LaStampa Apparentemente distanti, le due notizie di ieri (il ragazzo del Togo che salva una bimba e la p… - _exgel_ : @Lizzie_Tito @AliceAgoeFilo sì sono innamorate l'una dell'altra, fortunatamente. Moony è ancora troppo bozza per la… -

Una bambina dianni (ne compirà tre a novembre prossimo) è ricoverata in prognosi riservata all' ospedale Santobono di Napoli, dove è stata trasferita ieri sera dal Maresca di Torre del Greco (Napoli) dove era ...Sul posto un'automedica eambulanze, una della Sos di Appiano Gentile e una della Croce azzurra di Cadorago. Presenti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Il ragazzo è ...Una bambina di due anni è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santobono di Napoli, dove è stata trasferita ieri sera dal Maresca di Torre del Greco (Napoli) dove era stata portata in gravi c ...la piccola ha riportato ferite lacero contuse ad addome e torace e sarebbe giunta al Maresca in arresto cardiaco. Rianimata e stabilizzata, è stata trasferita a Napoli ...