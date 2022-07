“Avete sentito?” L’emozione è troppa e al figlio di Michael Schumacher sfugge una frase sul papà

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 luglio 2022) Il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 verrà ricordato per la prima pole position e per la prima vittoria in carriera di Carlos Sainz con la Ferrari ma anche per i primi punti di Mick, ildel grande, l’ex ferrarista e campione (7 titoli mondiali, i primi due con la Benetton e successivamente cinque consecutivi con la Ferrari) costretto a letto da otto anni dopo un terribile incidente sciistico avvenuto a Méribel, in Francia. Tanta gioia per Mick, che ha pronunciato unasul padre lasciando tutti senza parole. Ildell’ex pilota automobilista ha posto così la parola ‘fine’ a quella che sembrava una maledizione, che in questo Mondiale non aveva ancora portato nessun punto alla sua scuderia, la Haas. Con l’8° posto in gara, il pilota ha ...