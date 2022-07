Art attack in salsa verde

(Di martedì 5 luglio 2022) Due ventenni di Brighton sono andati apposta fino alla National Gallery di Londra per incollarsi alla cornice di un quadro di Constable (“Il carro di fieno”, 1821) dopo averlo coperto con una finta tela che lo trasformava in dipinto distopico, con carcasse di automobili e fiumi asfaltati. Ovviamente i due ventenni di Brighton – sono cretini, sì, ma non volevo dire questo – ovviamente i due ventenni di Brighton sono ambientalisti: appartengono alla corrente Just Stop Oil e, presumo, per equivoco semantico devono aver fatto confusione fra il petrolio e la pittura a olio. Ma il vero succo dell’evento è la domanda che uno di loro ha posto dopo l’intervento delle forze dell’ordine al museo (e dopo la fatica fatta per liberarli, dato che si erano letteralmente incollati col Super): “Quando non c’è acqua, quando non c’è cibo, quando le persone soffrono, a cosa ...

Pubblicità

AntonioJ31 : RT @ThankU89121860: Graffiti : Attack #Art #Artwork #Fanart #???? #WorldofWarcraft #WOW #panda #PANDAREN #PANDARIA #??? #ThankU https://t… - 111Vold : RT @ThankU89121860: Graffiti : Attack #Art #Artwork #Fanart #???? #WorldofWarcraft #WOW #panda #PANDAREN #PANDARIA #??? #ThankU https://t… - PandaronR : RT @ThankU89121860: Graffiti : Attack #Art #Artwork #Fanart #???? #WorldofWarcraft #WOW #panda #PANDAREN #PANDARIA #??? #ThankU https://t… - ThankU89121860 : Graffiti : Attack #Art #Artwork #Fanart #???? #WorldofWarcraft #WOW #panda #PANDAREN #PANDARIA #??? #ThankU - MitaBeragne : @FernanaBot Non dimentichiamoci del livello massimo della Palombelli in un momento 'Art Attack' che insegnava a farsele con la carta forno. -

Il Foglio

Due attivisti si sono incollati alla cornice di un quadro alla National Gallery di Londra per protestare contro il petrolio. A cosa serve un'azione del genere Due ventenni di Brighton sono andati ...Si comincia sul main stage, il Palco Alpha, che alle 15, ospita il laboratorio d'arte con Giovanni Muciaccia, per anni volto del programma televisivo ""; a seguire, senza mai perdere il ... Art attack in salsa verde Due attivisti si sono incollati alla cornice di un quadro alla National Gallery di Londra per protestare contro il petrolio. A cosa serve un'azione del genereTwo police officers were shot last night in the US city of Philadelphia just hours after a gunman opened fire on families enjoying a Fourth of July parade in Chicago.