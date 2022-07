Accostato al Napoli, adesso può raggiungere Insigne: il Toronto è sulle sue tracce (Di martedì 5 luglio 2022) Federico Bernardeschi, attaccante della nazionale italiana, dopo il mancato rinnovo con la Juventus, ancora non è riuscito a trovare una società per la prossima stagione. Il giocatore è stato più volte Accostato al Napoli anche per stessa ammissione del presidente De Laurentiis il quale, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei ritiri, dichiarò di aver parlato in prima persona con l’agente del calciatore. Federico Bernardeschi (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) Il patron azzurro affermò anche che il Napoli avrebbe acquistato Bernardeschi soltanto se Spalletti avesse ritenuto il giocatore funzionale al proprio gioco. Stando dunque ai fatti, probabilmente è stato proprio il tecnico toscano a bocciare l’operazione. Difatti, come riportato da Michele Singh, giornalista esperto della MLS, pare che ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 luglio 2022) Federico Bernardeschi, attaccante della nazionale italiana, dopo il mancato rinnovo con la Juventus, ancora non è riuscito a trovare una società per la prossima stagione. Il giocatore è stato più voltealanche per stessa ammissione del presidente De Laurentiis il quale, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei ritiri, dichiarò di aver parlato in prima persona con l’agente del calciatore. Federico Bernardeschi (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) Il patron azzurro affermò anche che ilavrebbe acquistato Bernardeschi soltanto se Spalletti avesse ritenuto il giocatore funzionale al proprio gioco. Stando dunque ai fatti, probabilmente è stato proprio il tecnico toscano a bocciare l’operazione. Difatti, come riportato da Michele Singh, giornalista esperto della MLS, pare che ...

