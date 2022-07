Traffico Roma del 04-07-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati molto trafficata Al momento la Cristoforo Colombo verso Ostia con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede incolonnamenti anche in tangenziale Tra Tor di Quinto e via Salaria direzione San Giovanni perintenso Vi ricordo che via Ardeatina fino al 5 agosto resterà chiusa poco prima del raccordo anulare tra via di Tor Pagnotta via del centro del Bivio questo per interventi alla rete idrica nessuna variazione per il trasporto pubblico e questa sera appuntamento alle 21 in piazza del Popolo con la manifestazione e la incontra lo sport chiusi algià dal pomeriggio Piazza del Popolo e viale Gabriele D’Annunzio chiuso anche un tratto di via del Babuino e via Fernando di Savoia e da oggi lavori di nuovo dei binari per la metro a e la ...