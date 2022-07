Torino | primo allenamento al Filadelfia | c’è Bremer

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si ripopola ile ildi Juric torna a lavorare. I granata, agli ordini del tecnico Ivan Juric, hanno iniziato i lavori intorno alle 10 di questa mattina ala porte chiuse. Tra i presenti c’è anche Gleison, anche se il difensore brasiliano resta in partenza. La squadra resterà in città per tutta la settimana, poi dall’11 luglio si trasferirà in Austria per il ritiro precampionato: prima a Bad Leonfelden, poi a Waidring. La squadra di Juric prenderà parte anche a test di lusso, come quello contro l’Eintracht Francoforte, programmato per venerdì 15. SportFace.