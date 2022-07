Terra Amara riporta i turchi su Canale5, Bir Zamanlar Çukurova sbarca in Italia dopo una lunga storia (Di lunedì 4 luglio 2022) Terra Amara riporta i turchi su Canale5 ma dimenticate i sentimenti puri e i tempi lunghi di seri come Cherry Season o simili. Bir Zamanlar Çukurova, questo il titolo originale della serie, sbarca in Italia dopo una lunga storia d’amore e di scontri. In Patria, infatti, la serie è andata avanti per ben quattro stagioni, a partire dal 2018 e fino al giugno di quest’anno quando ha salutato i fan con il gran finale. Questo significa che, ascolti permettendo, Terra Amara potrebbe essere la giusta serie non solo di questi mesi estivi ma anche per quelli che verranno quindi in autunno e poi in inverno prendendo di fatto il posto nel palinsesto Mediaset. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 luglio 2022)suma dimenticate i sentimenti puri e i tempi lunghi di seri come Cherry Season o simili. Bir, questo il titolo originale della serie,inunad’amore e di scontri. In Patria, infatti, la serie è andata avanti per ben quattro stagioni, a partire dal 2018 e fino al giugno di quest’anno quando ha salutato i fan con il gran finale. Questo significa che, ascolti permettendo,potrebbe essere la giusta serie non solo di questi mesi estivi ma anche per quelli che verranno quindi in autunno e poi in inverno prendendo di fatto il posto nel palinsesto Mediaset. ...

