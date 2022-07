Si aggira armato di coltello nel parco giochi: l’allarme dei genitori (Di lunedì 4 luglio 2022) Formia. Si aggirava in modo sinistro, armato di coltello, all’interno di un’area comunale frequentata da genitori e bambini, danneggiando le giostre e le panchine al suo interno, e disseminando ansia tra coloro che si erano resi conto delle sue azioni. Paura nel parco comunale dedicato ai bambini Il fatto è accaduto lo scorso 9 giugno, di pomeriggio, nei pressi dell’area comunale vicino alla quale c’è un bar. Un ragazzo di 26 anni aveva, così, deciso di sfregiare il parco comunale dedicato ai bambini e al tempo libero, non si sa per quale motivazione precisa. Le sue azioni non hanno mancato, ovviamente, di destare forte allarme tra i numerosi genitori e bambini presenti a quell’ora nel parco. Leggi anche: Formia: 26enne vandalizza con un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022) Formia. Siva in modo sinistro,di, all’interno di un’area comunale frequentata dae bambini, danneggiando le giostre e le panchine al suo interno, e disseminando ansia tra coloro che si erano resi conto delle sue azioni. Paura nelcomunale dedicato ai bambini Il fatto è accaduto lo scorso 9 giugno, di pomeriggio, nei pressi dell’area comunale vicino alla quale c’è un bar. Un ragazzo di 26 anni aveva, così, deciso di sfregiare ilcomunale dedicato ai bambini e al tempo libero, non si sa per quale motivazione precisa. Le sue azioni non hanno mancato, ovviamente, di destare forte allarme tra i numerosie bambini presenti a quell’ora nel. Leggi anche: Formia: 26enne vandalizza con un ...

