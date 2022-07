Sampdoria | ufficiale il rinnovo di Fabio Quagliarella

(Di lunedì 4 luglio 2022)ancora insieme, almeno per un altro anno. Depositato dalla società blucerchiata il contratto che prevede ildel capitano, con questa maglia dal febbraio del 2016 e con la quale ha collezionato oltre 250 presenze in campionato. Atteso solo l’annuncio da parte del club, che permetterà adi giocare almeno sino ai 40 anni, che festeggerà il prossimo 31 gennaio. SportFace.

Rinnovo Quagliarella, èla firma dell'attaccante con lasul prolungamento: contratto depositato Laha depositato in Lega il contratto di Fabio Quagliarella. L'attaccante classe 1983 ha firmato ...Francesco Pedone è reduce da cinque anni come tecnico nel settore giovanile della Juventus dove ha sempre allenato l'Under 17, in precedenza tante annate nel vivaio dellaed anche ...Fabio Quagliarella e Sampdoria ancora insieme, almeno per un altro anno. Depositato dalla società blucerchiata il contratto che prevede il rinnovo del capitano, con questa maglia dal febbraio del 2016 ...S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuel Ercolano (classe 2002), superando la concorrenza di altri ...