Ronaldo non si presenta all'allenamento dello United (Di lunedì 4 luglio 2022) Cristiano Ronaldo è sempre più lontano del Manchester United. Il portoghese, che ha più volte fatto intendere di non voler rimanere a Old Trafford, perché preferisce giocare in una squadra che ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Cristianoè sempre più lontano del Manchester. Il portoghese, che ha più volte fatto intendere di non voler rimanere a Old Trafford, perché preferisce giocare in una squadra che ...

Pubblicità

DiMarzio : .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo offerto al Napoli. Non succederà mai, ma se succede si muove pure il sismografo dall’emozione - Eikichilecrack : @452Argentino @Lukat786 Ronaldo oui, Sneijder non - biscione_blog : @Dottor_Strowman Ma di cosa mi devo informare? Se è così allora sarai sempre nel giusto perché tanto 'le situazioni… - Dottor_Strowman : @biscione_blog Ma perché è così, Neymar fu un errore, ma Lukaku-Juve e Ronaldo-City erano trattive verissime Non è… -