Putin fa tremare gli elettori G7. Gli italiani un po' meno (Di lunedì 4 luglio 2022) C'erano una volta le diseguaglianze, il terrorismo, il cambiamento climatico. Ci sono ancora, ma non fanno più paura come prima. La guerra di Vladimir Putin in Ucraina ha invertito ordini e priorità nelle opinioni pubbliche occidentali. Un rapporto della Munich Security Conference (Msc) e di Kekst Cnc accende un faro sull'altra guerra di Mosca, quella psicologica, con un sondaggio sui Paesi membri del G7. Dalla notte del 24 febbraio il quadro si è ribaltato. A quattro mesi dall'invasione sono altri gli incubi a togliere il sonno ai grandi del mondo occidentale. Tra questi, "i rischi legati alla Russia, l'uso di armi di distruzione di massa, come le armi chimiche o nucleari, o le dirette conseguenze della guerra come la mancanza di cibo o la distruzione dei rifornimenti energetici". Il Cremlino e le sue ambizioni revisionistiche svettano in cima alle preoccupazioni di ...

