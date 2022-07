Putin | “Avanti con offensiva dopo Lugansk” Cosa succede adesso in Ucraina

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug – In un incontro al Cremlino con il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, il presidente della Federazione russa, Vladimir, ha confermato la volontà di continuare l’russala conquista della regione di. La caduta di Lysyschansk e l’avanzato russa nelNella giornata di ieri i russi hanno preso il controllo della città di Lysychansk.qualche ora di incertezza, nella serata è arrivato l’annuncio del ritiro delle truppe ucraine: “Siamo stati costretti a ritirarci dalla città di Lysychansk, ultima grande città nelle nostre mani nell’oblast di”. La città era stata duramente bombardata e le forze ucraine stavano subendo l’avanzata dei russi su più lati, rischiando di finire in trappola. Con Lysychansk i ...

Pubblicità

Corriere : Sul tetto al prezzo del gas sono stati fatti passi avanti significativi, ma se ne parlerà dopo l’estate: quanto dev… - riotta : La guerra arriva in Bielorussia. La escalation di #Putin non si esaurisce e la guerra si allarga. Il negoziato e la… - GiovaQuez : 'Ho subito detto che avremmo dovuto fare concessioni importanti a Putin perché l'occidente avrebbe abbandonato l'Uc… - Armageddon5567 : Ucraina. Il macellaio Putin continuerà a trovare duro, gli ucraini continuano a distruggere: Aerei ed elicotteri co… - mariamacina : RT @Corriere: Sul tetto al prezzo del gas sono stati fatti passi avanti significativi, ma se ne parlerà dopo l’estate: quanto deve preoccup… -

Il CIO era intenzionato a punire Russia e Bielorussia perché l'invasione dell'Ucraina, portatadal presidente russocon l'aiuto logistico del dittatore bielorusso Luskashenko, ...Nel 2008 vota per Barack Obama, ma nel 2014, difende le ragioni di Vladimirche si era appena ... Da lì in, la strada è segnata. Anima le proteste contro le restrizioni adottate durante la ...La WTA ha multato la Lawn Tennis Association e l'All England Lawn Tennis Club per aver impedito ai giocatori e alle giocatrici di nazionalità russa ...All'evento organizzato dal Fatto Quotidiano si è visto il solito revisionismo storico, che addossa tutte le colpe all'occidente. "Meglio la censura di Putin che il conformismo italiano" ...