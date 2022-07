Papa Francesco ancora contro l’aborto, sarebbe “come assumere un sicario” (Di lunedì 4 luglio 2022) Mentre le proteste e i tentativi di correre ai riparo -o alle armi “legali”- negli Stati Uniti, non si placano, il Papa torna a condannare l’aborto. Lo fa ai microfoni della Reuters, dai quali smentisce anche le voci di sue imminenti dimissioni, affermando invece di sentirsi in grado di visitare il Canada questo mese e di sperare di potersi poi recare a Mosca e a Kiev il prima possibile. Nell’intervista esclusiva Begoglio ha anche negato di avere il cancro, come qualcuno insinuava, scherzando sul fatto che i suoi medici “non mi hanno detto nulla al riguardo”. La sentenza della sull’aborto Papa Francesco ha condannato nuovamente l’aborto paragonandolo all’assuncione di un sicario (Reuters)Interrogato sulla sentenza della Corte Suprema Usa che ha ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 4 luglio 2022) Mentre le proteste e i tentativi di correre ai riparo -o alle armi “legali”- negli Stati Uniti, non si placano, iltorna a condannare. Lo fa ai microfoni della Reuters, dai quali smentisce anche le voci di sue imminenti dimissioni, affermando invece di sentirsi in grado di visitare il Canada questo mese e di sperare di potersi poi recare a Mosca e a Kiev il prima possibile. Nell’intervista esclusiva Begoglio ha anche negato di avere il cancro,qualcuno insinuava, scherzando sul fatto che i suoi medici “non mi hanno detto nulla al riguardo”. La sentenza della sulha condannato nuovamenteparagonandolo all’assuncione di un(Reuters)Interrogato sulla sentenza della Corte Suprema Usa che ha ...

