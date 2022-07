Omicidio Willy, oggi la sentenza: giudici in camera consiglio (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – (Dall’inviata Silvia Mancinelli) E’ attesa per oggi in Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone la sentenza del processo per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. Presenti in aula i genitori della vittima e gli imputati, Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. I giudici della Corte di Assise di Frosinone sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna già avanzate dal pubblico ministero nei confronti dei fratelli Bianchi (ergastolo), Mario Pincarelli e Francesco Belleggia (24 anni di reclusione). “Quella notte ero lì, al di là delle scuse e delle giustificazioni sulla poca illuminazione si vedeva bene tutto e ricordo bene, anche se ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – (Dall’inviata Silvia Mancinelli) E’ attesa perin Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone ladel processo per l’diMonteiro Duarte, il 21enne ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. Presenti in aula i genitori della vittima e gli imputati, Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Idella Corte di Assise di Frosinone sono indiper decidere sulle richieste di condanna già avanzate dal pubblico ministero nei confronti dei fratelli Bianchi (ergastolo), Mario Pincarelli e Francesco Belleggia (24 anni di reclusione). “Quella notte ero lì, al di là delle scuse e delle giustificazioni sulla poca illuminazione si vedeva bene tutto e ricordo bene, anche se ...

Pubblicità

Corriere : Omicidio Willy: oggi la sentenza, i Bianchi rischiano l’ergastolo - SkyTG24 : Omicidio Willy Monteiro Duarte, attesa per oggi la sentenza - Agenzia_Ansa : I giudici della Corte di Assise di Frosinone sono entrati in camera di consiglio per decidere sulle richieste di co… - infoitinterno : Omicidio Willy, processo finito. Attesa per il verdetto - infoitinterno : I fratelli Bianchi rischiano l'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro -