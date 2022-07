Omicidio di Colleferro | ergastolo per i fratelli Bianchi | colpevoli della morte di Willy

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - SkyTG24 : Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele #Bianchi, accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - AminelliVr : RT @Tg3web: Colpevoli di omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi e condannati all'ergastolo i fratelli Gabriele e Marco Bian… - eleuricchio : RT @rtl1025: ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro Duarte avv… -

- L'di Willy Monteiro Duarte, avvenuto quasi due anni fa con un violentissimo pestaggio dopo che il ragazzo aveva difeso un amico aggredito. 23 e 21 anni ai presunti complici dei Bianchi la cui ...Gli imputati sono accusati dell'di Willy Monteiro Duarte , massacrato di botte il 6 settembre del 2020 aper essere intervenuto a difesa di un amico. Inoltre è stata disposta una ...L'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto quasi due anni fa con un violentissimo pestaggio dopo che il ragazzo aveva difeso un amico aggredito. 23 e 21 anni ai presunti complici dei Bianchi la cui ...(Lapresse) Ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, condannati in primo grado per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. È la sentenza del processo che si è tenuto ...