(Di lunedì 4 luglio 2022) Un 25enne che ha minacciato di morte il padre è stato arrestato dai carabinieri di Mozzate. L'episodio risale a qualche giorno prima che finisse in manette: il padre esasperato dai comportamenti inconsulti del figlio, temendo per la propria incolumità ha chiesto l'aiuto dei militari durante una violenta lite. L'arrivo dei carabinieri, in realtà, non ha ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

I militari dell'Arma sono intervenuti a Mozzate dopo la richiesta di aiuto di un uomo, vittima delle minacce del figlio. Secondo le prime ricostruzioni il 25enne, in evidente stato di alterazione, ... Mozzate: aggredisce il padre e i carabinieri, fermato con lo spray al peperoncino MOZZATE – Durante una lite, visibilmente alterato minaccia il padre e quando arrivano i carabinieri per aiutare il mozzatese non esita ad aggredirli anche con una bottiglia rotta finendo per ... Minacce di morte al padre. Calci, schiaffi e aggressione con una bottiglia rotta ai carabinieri. Violento episodio in un'abitazione a ...