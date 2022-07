Monza, Di Marzio: “Pessina vicinissimo ai lombardi” (Di lunedì 4 luglio 2022) Monza DI Marzio- Il Monza è sicuramente la squadra più attiva sul mercato. Il ds Galliani è sul pezzo, dopo Sensi in prestito ecco che dall’Atalanta arriva Matteo Pessina. Il classe 97? ex Verona ha accettato senza esitare la casacca del Monza, essendo un prodotto del vivaio lombardo. Il campione d’europa 2020 indosserà anche la fascia da capitano, come riferito recentemente dal condor Galliani. Pessina è un giocatore molto duttile, abile nell’inseriemento, può piazzarsi sia mezz’ala che dietro alla punta come trequartista. Nell’ultima stagione ha giocato 37 partite, con un bottino scarno per uno come lui, ben 2 reti e 1 assist, lontano da quelll che ci ha fatto vedere nella sua stagione a Verona. Nella sua avventura bergamasca ha collezionato 96 presenze con solo 6 goal e 4 assist, ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 4 luglio 2022)DI- Ilè sicuramente la squadra più attiva sul mercato. Il ds Galliani è sul pezzo, dopo Sensi in prestito ecco che dall’Atalanta arriva Matteo. Il classe 97? ex Verona ha accettato senza esitare la casacca del, essendo un prodotto del vivaio lombardo. Il campione d’europa 2020 indosserà anche la fascia da capitano, come riferito recentemente dal condor Galliani.è un giocatore molto duttile, abile nell’inseriemento, può piazzarsi sia mezz’ala che dietro alla punta come trequartista. Nell’ultima stagione ha giocato 37 partite, con un bottino scarno per uno come lui, ben 2 reti e 1 assist, lontano da quelll che ci ha fatto vedere nella sua stagione a Verona. Nella sua avventura bergamasca ha collezionato 96 presenze con solo 6 goal e 4 assist, ...

