Meteo Roma del 04-07-2022 ore 06:10 (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Meteo e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo La giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi sui settori costieri tirrenici al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Ampi spazi di sereno al suo dal mattino piogge sparse sull’arco Alpino asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio in abilità con piogge e temporali anche intensi su Alpi e Appennino settentrionale variabilità asciutta altrove in serata fenomeno in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo La giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi sui settori costieri tirrenici al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Ampi spazi di sereno al suo dal mattino piogge sparse sull’arco Alpino asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio in abilità con piogge e temporali anche intensi su Alpi e Appennino settentrionale variabilità asciutta altrove in serata fenomeno in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caldo insopportabile su tutta Italia con temperature attorno ai 38-40° C, domenica anche a Roma. Le temperature in… - meteogiornaleit : Meteo ROMA: caldo soffocante. Ma migliorerà da giovedì con possibilità di temporali - tincho_ps88 : RT @Roma: ?? Cielo sereno per l'intera giornata. ?? Temperature attese: 25°/37°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ?? - CasilinaNews : Previsioni meteo 4-5 luglio 2022: ecco il tempo nelle province di Roma e Frosinone - Roma : ?? Cielo sereno per l'intera giornata. ?? Temperature attese: 25°/37°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ??… -