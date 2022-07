Lysychansk è russa Putin | L' offensiva proceda Il prossimo obiettivo è Slovyansk

(Di lunedì 4 luglio 2022) Kiev: "Non gli basterà il Donbass, vogliono distruggere tutto il Paese". Ucraina al tavolo dei negoziati solo con "il cessate il fuoco e il ritiro delle Z-truppe". Colpita una scuola a Kharkiv. Duma: "Basi Nato in Svezia e Finlandia sono pericolose". Lukashenko: "Sosterremo sempre la Russia". Oggi a Lugano la conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina

, gli ucraini si sono ritirati. Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine al suo capo della Difesa Sergej Shoigu di proseguire l'offensiva per 'portare a termine le ...I filorussi annunciano di aver conquistato la città die l'intera regione del Lugansk, nell'Ucraina orientale. Le forze armate di Kiev si ...a cacciare i russi Come cambia la strategia...Lunedì, 4 luglio 2022 Home > aiTv > Ucraina, dopo la presa di Lysychansk i russi puntano a Kramatorsk Roma, 4 lug. (askanews) - L'immagine della coda di un razzo di fabbricazione sovietica (Smerch) es ...Con la resistenza all’aggressione russa l’Ucraina ha messo in campo “la più grande riforma dell’area euroatlantica, abbiamo riunito l’Europa e abbiamo rinvigorito la Nato, come non si vedeva da anni”.