Il Prezzo dell’Anima | arriva in libreria il libro di Fabio Valentino Tipa

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il: il nuovodiè disponibile nelle librerie e negli store online È disponibile nelle librerie e negli store online il nuovo romanzo Ildi. Il romanzo è un thriller a tinte noir che, tra ironia e suspense, è uno spunto di riflessione sul tema della morte e sulla necessità di lasciare tracce indelebili del proprio passaggio. L’autore Sono nato a Caltanissetta, al centro della Sicilia, una terra ricca di cultura, tradizioni e umanità. Mi sono laureato in Scienze Geologiche a Palermo e dopo una breve esperienza come insegnante di Matematica e Scienze ho esercitato la libera professione come geologo. La geologia mi ha ...