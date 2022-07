Il Papa: non ho alcuna intenzione di dimettermi a breve (Di lunedì 4 luglio 2022) In un'intervista esclusiva nella sua residenza vaticana all'agenzia Reuters, Francesco ha negato di aver in programma di dimettersi e anche smentito le voci secondo cui avrebbe un cancro, scherzando sul fatto che i suoi medici "non mi hanno detto nulla al riguardo". Nei media sono circolate voci secondo cui una concomitanza di eventi a fine agosto, inclusi incontri con i cardinali di tutto il mondo per discutere di una nuova costituzione vaticana, una cerimonia per la nomina di nuovi cardinali e una visita alla città italiana dell'Aquila, potrebbe prefigurare un annuncio di dimissioni. L'Aquila è associata a Papa Celestino V, che si dimise dal Papato nel 1294. Papa Benedetto XVI visitò la città quattro anni prima di dimettersi nel 2013, il primo Papa a farlo in circa 600 anni.Ma Francesco ha smentito un simile ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 luglio 2022) In un'intervista esclusiva nella sua residenza vaticana all'agenzia Reuters, Francesco ha negato di aver in programma di dimettersi e anche smentito le voci secondo cui avrebbe un cancro, scherzando sul fatto che i suoi medici "non mi hanno detto nulla al riguardo". Nei media sono circolate voci secondo cui una concomitanza di eventi a fine agosto, inclusi incontri con i cardinali di tutto il mondo per discutere di una nuova costituzione vaticana, una cerimonia per la nomina di nuovi cardinali e una visita alla città italiana dell'Aquila, potrebbe prefigurare un annuncio di dimissioni. L'Aquila è associata aCelestino V, che si dimise dalto nel 1294.Benedetto XVI visitò la città quattro anni prima di dimettersi nel 2013, il primoa farlo in circa 600 anni.Ma Francesco ha smentito un simile ...

Pubblicità

caritas_milano : La #siccità rappresenta un problema grave, che sta causando seri danni alle attività produttive e all’ambiente. Tut… - petergomezblog : Papa Francesco: “Dimettermi? Non mi è mai passato per la testa. Non ho un cancro e vorrei andare in Ucraina e a Mos… - RaiNews : 'Dopo essere tornato dal Canada, è possibile che riesca ad andare in Ucraina' dichiara il Pontefice in un'intervist… - alevarone : Bello de papà tuo' 'Ah pa' e pure te no eh che fanno confusione' 'Signor Giuseppe suo figlio ha ragione no via ma n… - LiaLia70574604 : @liuksub @AlessiaLautone Quando sparirà il contante sarete tutti più poveri e incastrati. Magari quando decideranno… -