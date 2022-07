Graduatorie GPS, come si conferma il servizio del 2021/22 svolto dopo il 31 maggio. GUIDA PER IMMAGINI e RISPOSTE A QUESITI (Di lunedì 4 luglio 2022) I docenti, che non avevano maturato l'annualità di servizio al 31 maggio 2022 e avevano una supplenza in corso, hanno potuto dichiarare nell'istanza per le GPS anche il servizio non svolto ma coperto da contratto. conferma avvenuta prestazione del servizio: dall'accesso all'inoltro della domanda. GUIDA per IMMAGINI L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 luglio 2022) I docenti, che non avevano maturato l'annualità dial 312022 e avevano una supplenza in corso, hanno potuto dichiarare nell'istanza per le GPS anche ilnonma coperto da contratto.avvenuta prestazione del: dall'accesso all'inoltro della domanda.perL'articolo .

