Francesca Pascale e il mantenimento da Berlusconi, quanto guadagnò dalla separazione con Silvio (Di lunedì 4 luglio 2022) Oggi è la moglie felice di Paola Turci con cui si è sposata il 2 luglio con una cerimonia blindatissima a Montalcino, ma solo fino a pochi anni fa Francesca Pascale, 37 anni, era la famosa fidanzata di Silvio Berlusconi: una relazione durata 10 anni da cui la Pascale ne uscì con un accordo milionario. Ma cosa succederà ora che Francesca è legata ad un'altra persona? Il mantenimento da Berlusconi Francesca Pascale e Silvio Berlusconi non si sono mai sposati, ma la relazione era comunque basata su un accordo economico. In caso di rottura, infatti, come poi accaduto nel 2020, Pascale aveva diritto a 2 milioni di euro per ogni anno di relazione, pari a 20 milioni e a ...

