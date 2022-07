Draghi a Canazei con il capo della Protezione civile (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo dopo il disastro di ieri il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è a Canazei per fare il punto della situazione insieme al capo del Dipartimenti della Protezione civile, Fabrizio Curcio, alle autorità locali e ai soccorritori. Domenica intorno alle 13,30 un seracco si è staccato ieri dal ghiacciaio della Marmolada, tra Punta Rocca e Punta Penia, provocando una grossa valanga che è piombata a valle e sul sentiero, travolgendo due cordate di escursionisti. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha intanto telefonato al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per esprimere cordoglio e vicinanza per la tragedia. Sono proseguite anche nel corso della notte le ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo dopo il disastro di ieri il presidente del Consiglio, Mario, è aper fare il puntosituazione insieme aldel Dipartimenti, Fabrizio Curcio, alle autorità locali e ai soccorritori. Domenica intorno alle 13,30 un seracco si è staccato ieri dal ghiacciaioMarmolada, tra Punta Rocca e Punta Penia, provocando una grossa valanga che è piombata a valle e sul sentiero, travolgendo due cordate di escursionisti. Il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, ha intanto telefonato al presidenteProvincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per esprimere cordoglio e vicinanza per la tragedia. Sono proseguite anche nel corsonotte le ...

