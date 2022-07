Don Matteo, è ufficiale: addio ad un amato personaggio. Ecco chi lascia la serie tv (Di lunedì 4 luglio 2022) Don Matteo. Un altro amatissimo personaggio lascia la longeva fiction che praticamente da sempre appassiona decine e decine di telespettatori. Oltre l’avvincente trama, molta parte del gioco è giocata infatti anche dai personaggi, abilmente in grado di entrare nel cuore dei propri fan. Proprio per questo l’addio di un altro celebre personaggio lascia spiazzati e a bocca aperta. Leggi anche: Don Matteo 13, anticipazioni ultima puntata 26 maggio 2022: trama episodio, come finisce, repliche Don Matteo, abbandona il cast un altro personaggio: Ecco chi è Il personaggio in questione è il Capitano Tommasi, interpretato dall’attore Simone Montedoro. Il capitano Tommasi strinse subito amicizia con il Capitano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022) Don. Un altro amatissimola longeva fiction che praticamente da sempre appassiona decine e decine di telespettatori. Oltre l’avvincente trama, molta parte del gioco è giocata infatti anche dai personaggi, abilmente in grado di entrare nel cuore dei propri fan. Proprio per questo l’di un altro celebrespiazzati e a bocca aperta. Leggi anche: Don13, anticipazioni ultima puntata 26 maggio 2022: trama episodio, come finisce, repliche Don, abbandona il cast un altrochi è Ilin questione è il Capitano Tommasi, interpretato dall’attore Simone Montedoro. Il capitano Tommasi strinse subito amicizia con il Capitano ...

