"Credeva fosse una colica" | Incredibile quanto accaduto ad una ex di The Voice (Di lunedì 4 luglio 2022) Incredibile ma vera la storia di una ex partecipante di 'The Voice', che qualche ora fa ha sorpreso davvero tutti. Forse però la più sorpresa è stata proprio lei. Adesso Manoela Fortuna ha 28 anni; la cantante brasiliana aveva partecipato all'edizione brasiliana del talent show 'The Voice', molto popolare ormai anche in Italia. La giovane si trovava in Italia in questi giorni, a Vibo Valentia, insieme al musicista Gaetano Caracciolo, amico della cantante. Da qualche tempo Manoela non stava molto bene, ma nelle ultime ore la sua salute ha avuto un improvviso crollo. Come riportato da TgCom, che ha intervistato Gaetano Caracciolo, la 28enne aveva iniziato ad accusare fortissimi dolori addominali e si pensava trattarsi di una colica renale. Anche il musicista la pensava così, come ha raccontato ai ...

