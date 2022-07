Continua il suo momento d'oro (Di lunedì 4 luglio 2022) È il momento di una nuova avventura per Orietta Berti. La cantante emiliana, 79 anni da pochi giorni, vestirà il ruolo di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Orietta Berti: 55 anni di carriera guarda le foto L’arrivo di Orietta Berti a Mediaset Il suo nome girava già da qualche tempo, ma ora è arrivata l’ufficialità: Orietta Berti sarà opinionista nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Insieme a lei, Sonia Bruganelli che – dopo aver annunciato in più occasioni il suo addio al programma – ha invece deciso di ricoprire per la seconda volta questo ruolo ... Leggi su iodonna (Di lunedì 4 luglio 2022) È ildi una nuova avventura per Orietta Berti. La cantante emiliana, 79 anni da pochi giorni, vestirà il ruolo di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Orietta Berti: 55 anni di carriera guarda le foto L’arrivo di Orietta Berti a Mediaset Il suo nome girava già da qualche tempo, ma ora è arrivata l’ufficialità: Orietta Berti sarà opinionista nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Insieme a lei, Sonia Bruganelli che – dopo aver annunciato in più occasioni il suo addio al programma – ha invece deciso di ricoprire per la seconda volta questo ruolo ...

Pubblicità

Banto000 : @LorenzoCast89 Un Maestro Il diritto come cultura prima che che come tecnica E come cultura, il suo ubi consist… - andreavv__ : Nessun sostegno a Charles nel dopo gara, ma lui continua a difendere la squadra e il suo compagno dicendo che dovre… - withyoupjm13 : Vorrei precisare però che per simpatia intendo anche il suo modo di comportarsi con me a lezione. Giustamente se no… - Livia_DiGioia : RT @trilliepeter: mi ha pure chiesto nudes e io per la prima volta nella mia vita li ho mandati a qualcuno e me ne sono pentita. Fatto sta… - LilianaCherubi1 : @gfrisoli @_Nico_Piro_ @FilBarbera @matteotti_g Non sei informato! Adesso i percettori possono provenire anche da a… -