Cisterna di Latina: doppio cognome per i nuovi nati. Ecco come funziona (Di lunedì 4 luglio 2022) Cisterna di Latina. doppio cognome assicurato per i nuovi nati. All’indomani della sentenza della Corte Costituzionale, anche a Cisterna di Latina è possibile attribuire il cognome di entrambi i genitori al proprio figlio. Fatto salvo un futuro intervento del Legislatore, il figlio nato da una coppia sposata o meno oppure adottato assumerà il cognome di entrambi i genitori. doppio cognome: come funziona L’ordine dei cognomi sarà quello concordato tra i genitori, resta tuttavia la possibilità di dare al figlio un solo cognome (quello paterno o quello materno) previo accordo al momento del riconoscimento; qualora non ci sia l’accordo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022)diassicurato per i. All’indomani della sentenza della Corte Costituzionale, anche adiè possibile attribuire ildi entrambi i genitori al proprio figlio. Fatto salvo un futuro intervento del Legislatore, il figlio nato da una coppia sposata o meno oppure adottato assumerà ildi entrambi i genitori.L’ordine dei cognomi sarà quello concordato tra i genitori, resta tuttavia la possibilità di dare al figlio un solo(quello paterno o quello materno) previo accordo al momento del riconoscimento; qualora non ci sia l’accordo ...

