Una Vita, anticipazioni 4 luglio: Genoveva ascolta una strana conversazione tra Aurelio e Manas. Il Quesada ordina a Marcelo di aiutarlo ad ingannare ancora Valeria (Di domenica 3 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 4 luglio: la puntata di domani sarà dedicata alle macchinazioni dei coniugi Quesada. Che cosa combineranno? Scopriamolo insieme! Una Vita, anticipazioni 4 luglio: Genoveva sente Aurelio rimproverare Luis Genoveva ha modo di sentire il marito Aurelio parlare con l’agente immobiliare Luis Manas: è scontento del suo lavoro! La Salmeròn userà questa informazione a proprio vantaggio? Aurelio ordina a Marcelo di scrivere una falsa lettera da consegnare a Valeria L’inganno di Aurelio nei confronti di Valeria prosegue con la complicità di Marcelo. Il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 3 luglio 2022) Una: la puntata di domani sarà dedicata alle macchinazioni dei coniugi. Che cosa combineranno? Scopriamolo insieme! Unasenterimproverare Luisha modo di sentire il maritoparlare con l’agente immobiliare Luis: è scontento del suo lavoro! La Salmeròn userà questa informazione a proprio vantaggio?di scrivere una falsa lettera da consegnare aL’inganno dinei confronti diprosegue con la complicità di. Il ...

