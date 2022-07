Reynolds sul futuro: «Mi piacerebbe tornare a Roma, ma la realtà è un’altra» (Di domenica 3 luglio 2022) Brayn Reynolds, esterno di proprietà della Roma e in prestito al Westerloo, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com Brayn Reynolds, esterno di proprietà della Roma e in prestito al Westerloo, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Le sue dichiarazioni: futuro – «Se faccio bene quest’anno potrò tornare a Roma o andare altrove. Penso solo a giocare e a dare del mio meglio per questo club. Poi vediamo. Vorrei giocare a Roma la la realtà è un’altra» IDOLO – «Sono un terzino destro a cui piace attaccare…per cui mi ispiro a Trent Alexander-Arnold e Reece James. Però l’idolo assoluto è Achraf Hakimi» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Brayn, esterno di proprietà dellae in prestito al Westerloo, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com Brayn, esterno di proprietà dellae in prestito al Westerloo, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Le sue dichiarazioni:– «Se faccio bene quest’anno potròo andare altrove. Penso solo a giocare e a dare del mio meglio per questo club. Poi vediamo. Vorrei giocare ala la» IDOLO – «Sono un terzino destro a cui piace attaccare…per cui mi ispiro a Trent Alexander-Arnold e Reece James. Però l’idolo assoluto è Achraf Hakimi» L'articolo proviene da Calcio News 24.

