Milan, Ziyech è il primo obiettivo per la trequarti (Di domenica 3 luglio 2022) Il Milan ha Ziyech come obiettivo principale per la trequarti rossonera. Berardi e De Ketelaere le prime alternative al marocchino Il giornalista Alessandro Sugoni, intervenuto negli studi di Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Ecco le sue parole: trequarti – «Ziyech ha aperto alla trattativa con il Milan. Senza far tramontare i vari De Ketelaere e Berardi il nome del marocchino è quello che resta il nome più caldo per la trequarti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

