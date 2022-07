Marmolada | crolla un ampio blocco di ghiaccio | almeno 4 le vittime Si cercano dispersi

Leggi su open.online

(Di domenica 3 luglio 2022) Un importantedito sulla, la più alta catena montuosa delle Dolomiti. Sono4 le, su circa 15 persone coinvolte. Lo rende noto il Suem 118 del Veneto, che ha propri elicotteri e mezzi impiegati in zona. Sui profili social del Suem è pubblicata la cifra indicativa mentre sono in corso ricerche con decine di uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. I feriti sono stati ricoverati in più ospedali. Il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sono5 gli elicotteri che si sono attivati per verificare la presenza di persone. Proprio ieri sulla ...