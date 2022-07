LIVE F1, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: si parte con l’asciutto, è sfida Ferrari contro Verstappen a Silverstone! (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Verstappen resta leggermente favorito per la vittoria grazie all’ottimo passo messo in mostra dalla Red Bull in FP2, ma la Ferrari avrà il vantaggio di poter differenziare la strategia con due piloti per provare a mettere in difficoltà il campione del mondo 2021. 15.53 Si gareggia sulla distanza dei 52 giri. La partenza sarà cruciale, ma a seguire i piloti potranno fare la differenza con il ritmo e la gestione degli pneumatici. 15.50 In ogni caso le strategie cambieranno in corsa a seconda dell’effettivo degrado degli pneumatici e di altre variabili legate a Virtual Safety Car, Safety Car o bandiere rosse. Da non escludere comunque una gara ad una sola sosta (medie-hard) anche per i big. 15.47 Chi parte nella seconda metà dello ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.56resta leggermente favorito per la vittoria grazie all’ottimo passo messo in mostra dalla Red Bull in FP2, ma laavrà il vantaggio di poter differenziare la strategia con due piloti per provare a mettere in difficoltà il campione del mondo 2021. 15.53 Si gareggia sulla distanza dei 52 giri. Lanza sarà cruciale, ma a seguire i piloti potranno fare la differenza con il ritmo e la gestione degli pneumatici. 15.50 In ogni caso le strategie cambieranno in corsa a seconda dell’effettivo degrado degli pneumatici e di altre variabili legate a Virtual Safety Car, Safety Car o bandiere rosse. Da non escludere comunque una gara ad una sola sosta (medie-hard) anche per i big. 15.47 Chinella seconda metà dello ...

