LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Pettorossi, Mosetti e Dal Buono d’argento! Carraro, Morara e Tecuceanu bronzo (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi – I convocati azzurri dell’Atletica leggera 20.32: Tra poco l’ultima gara individuale dei Giochi: i 5000 con in pista gli azzurri Dario De Caro e Italo Quazzola. Al via: ALG GRINE Ali POR VILA BARATA Samuel MAR FARES Mohamed ITA DE CARO Dario TUR BARBAROS Ramazan FRA BEDARD Simon TUN JAZIRI Ahmed MKD IVANOVSKI Dario TUR KAYA Aras FRA FRERE Mehdi ITA QUAZZOLA Italo MAR BOUQANTAR Soufiyan ALG MERBOUHI Mohammed GRE ANAGNOSTOU Marios 20.30: Nel lungo uomini quando siamo alla terza rotazione n testa il francese Bey con 7.86, secondo con 7.80 Anic, terzo Campagne con 7.78. Sesto Chilà con 7.58, eliminato ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi – I convocati azzurri dell’leggera 20.32: Tra poco l’ultima gara individuale dei: i 5000 con in pista gli azzurri Dario De Caro e Italo Quazzola. Al via: ALG GRINE Ali POR VILA BARATA Samuel MAR FARES Mohamed ITA DE CARO Dario TUR BARBAROS Ramazan FRA BEDARD Simon TUN JAZIRI Ahmed MKD IVANOVSKI Dario TUR KAYA Aras FRA FRERE Mehdi ITA QUAZZOLA Italo MAR BOUQANTAR Soufiyan ALG MERBOUHI Mohammed GRE ANAGNOSTOU Marios 20.30: Nel lungo uomini quando siamo alla terza rotazione n testa il francese Bey con 7.86, secondo con 7.80 Anic, terzo Campagne con 7.78. Sesto Chilà con 7.58, eliminato ...

