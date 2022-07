(Di domenica 3 luglio 2022) Dopo il suo arrivo lapotrebbe decidere di mandare subito Cambiaso in. Ilprincipale indiziata Cambiaso diventerà presto un nuovo giocatore della. Il laterale difficilmente resterà in bianconero nella prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Giovanni Sartori ha già un mezzo accordo con i bianconeri. Cambiaso potrebbe così trascorrere alla sua prima stagione da giocatore dellantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Calcio News 24

Dopo il suo arrivo lapotrebbe decidere di mandare subito Cambiaso in prestito. Il Bologna principale indiziata Cambiaso diventerà presto un nuovo giocatore della. Il laterale difficilmente resterà in bianconero nella prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Giovanni Sartori ha già un mezzo accordo con i bianconeri. Cambiaso ...Dopo il suo arrivo lapotrebbe decidere di mandare subito Cambiaso in prestito. Il Bologna principale indiziata Cambiaso diventerà presto un nuovo giocatore della. Il laterale difficilmente resterà in bianconero nella prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Giovanni Sartori ha già un mezzo accordo con i bianconeri. Cambiaso ... Juve, Cambso verso il prestito. Piace al Bologna Juventus, 7 giorni decisivi: da Pogba e Di Maria al ritiro, passando per il mercato. Cosa bisogna aspettarsi 7 giorni di fuoco. Juventus divisa tra mercato, ritiro e annunci ufficiali in questi primi ...L'argentino è a un passo dai bianconeri e il suo numero potrebbe essere l'11, che verrebbe lasciato libero dal colombiano.